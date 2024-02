Monza, Izzo squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

Scatta la squalifica per Armando Izzo: il centrale del Monza è stato ammonito per un fallo su Loum Tchaouna durante la gara in casa della Salernitana, quinta sanzione che vuol dire un turno di stop e niente match casalingo contro la Roma alla prossima.



CHI GIOCA - Marì e Carboni sono stati i compagni di reparto di Izzo, tutto fa pensare che contro i giallorossi possa toccare all'esperto Luca Caldirola, a lungo titolare. Il ballottaggio è con D'Ambrosio.