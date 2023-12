Monza e Juventus si affrontano nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Trasferta insidiosa per i bianconeri, che nella scorsa stagione sono usciti sconfitti da entrambi i confronti in campionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, partono da favoriti per i tre punti che varrebbero la testa della classifica, almeno per qualche ora: secondo gli esperti, infatti, il segno «2» si attesta a quota 2, mentre per il successo dei brianzoli si sale tra 3,70 e 3,82; il pareggio, infine, vale tra 3,35 e 3,40 volte la posta giocata. Secondo i betting analyst, Dusan Vlahovic è chiamato a trascinare i suoi, dopo aver ritrovato la rete contro l’Inter dopo oltre due mesi di astinenza: l’ex Fiorentina comanda il mercato dei marcatori a quota 2,62, seguito da Arkadiusz Milik a 3,25, Federico Chiesa a 3,50 e Moise Kean a 3,75. Per il Monza, occhi puntati su Andrea Colpani, in gol a 4,40, e Lorenzo Colombo e Mirko Maric a 4,75. Entrambe le formazioni hanno dimostrato una grande tenuta difensiva nelle ultime partite: il Monza, infatti, ha subito massimo un gol nelle ultime dieci partite di campionato, mentre la striscia della Juventus, in questa statistica, è di otto partite. Ecco quindi che l’Under appare favorito sull’Over, rispettivamente a 1,80 e 1,90. È, invece, il No Goal a prevalere sul Goal, a 1,80 contro 1,90. Tra i risultati esatti spicca l’1-1 a quota 6, seguito dallo 0-1 a 7 e l’1-2 a 8,50.