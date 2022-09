prima parata del suo pomeriggio a meno di dieci minuti dalla fine. Attento e concentrato sbroglia con i piedi un paio di situazioni pericolose.non sempre preciso e elegante nella sua azione, si conferma comunque elemento solido ed affidabile.(dal 9’ stprotegge la difesa badando al sodo)prestazione di grande sostanza al centro della difesa: imbriglia Vlahovic e firma due chiusure fondamentali su altrettante ripartenze juventine sfruttando il suo senso della posizione.ha grande voglia di fare: segue come un’ombra Di Maria provocandone l’espulsione, cerca la porta su calcio piazzato e in difesa si mostra sicuro tanto a sinistra quanto a destra.schierato a sorpresa dal 1’, inizia la sfida con intraprendenza e voglia di fare. Calamita moltissimi palloni, spaccando di fatto la partita. Firma l'assist decisivo.disegna un calcio intelligente e pulito facendo sembrare semplici anche giocate non banali. Si disimpegna sempre con personalità e cerca anche la conclusione per l'intero match.un ottimo inizio, in cui fa valere la sua tecnica nei dialoghi stretti con Rovella. Con il passare dei minuti cala d’intensità, fino alla sostituzione.(dal 9’ stentra per sostenere il palleggio di un Monza in superiorità numerica)prova di sostanza sulla fascia di competenza. Uno dei più costanti e continui nella spinta offensiva.(dal 39’ stentra per blindare la retroguardia)chiamato a sdoppiarsi tra centrocampo e trequarti, il capitano biancorsso si vede poco nella prima frazione, mentre nella seconda - complice il maggiore spazio - risulta più incisivo. Ha ampi margini di crescita.la nota stonata del Monza: qualche guizzo in avanti nel dettare l’ultimo passaggio, ma in troppe situazioni commette errori anche banali. Può e deve fare di più.(dal 24’ stqualche spunto per portare fisicità)schierato come riferimento offensivo centrale, si sfianca in un lavoro intenso di pressing e corsa. Gli spunti più efficaci nascono quando riesce ad allargarsi e a far valere la sua rapidità.(dal 9’ stdecisivo: entra in campo e al secondo tentativo firma una rete che rimarrà nella storia del Monza. In questo momento i brianzoli non possono prescindere dalla sua fisicità)in meno di una settimana passa dalla Primavera del Monza al debutto vincente in serie A. Schiera una formazione offensiva e che mostra qualità e coraggio. Un pomeriggio storico per lui e la sua squadra.il miglior momento vissuto negli anni di Juve nel peggior momento della Juve degli ultimi annia destra, sbaglia tanto, pure troppo (41' st Soulé sv)roccioso, ancora un po' troppo grezzo, in confusione soprattutto nella ripresa quando si perde sempre la marcatura.i passaggi a vuoto non mancano mai.a sinistra per consentire alla Juve di scivolare dalla linea a 3 (anzi a 5) a quella a 4. Conduce il contropiede che poteva cambiare le sorti dell'incontro, sbaglia scelta e misura dell'ultimo passaggio,un po' qua, un po' là, sempre approssimativo: gioca da fermo o quasi, l'illuminazione non arriva mai e si rende utile sostanzialmente solo da palla inattiva.Allegri non lo boccia, lui prova a creare qualcosa di buono ma è dura per tutti (41' st: doveva fare la differenza, ci riesce ma per il Monza. Una gomitata completamente inutile e figlia della frustrazione: più che fare reparto da solo, è sempre solo in attacco, ma se non controlla nemmeno un pallone è colpa sua e non dei compagni.in affanno pure lui (33' stla palla buona è sulla sua testa, la appoggia debolmente a Di Gregorio)All.: Juve allo sbando, se resta al suo posto in questo momento è solo ed esclusivamente per un contratto da 7 milioni netti più bonus fino al 30 giugno 2025.