Monza, Keita esce in lacrime per infortunio: le condizioni

un' ora fa



Brutte notizie per il Monza: al minuto numero 25 della sfida salvezza tra i brianzoli e il Venezia, sul risultato fermo sullo 0-0, Keita Baldè è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per via di un problema fisico di natura muscolare.



L'ex Inter è uscito dal campo molto dolorante e con le mani sul volto, a coprire le lacrime. Al suo posto è entrato Gianluca Caprari. Dalle prime impressioni, sembra trattarsi di un infortunio al retto femorale. Da attendere nelle prossime ore gli esami strumentali per capire l'entità del problema e quali saranno i tempi di recupero del classe '95.