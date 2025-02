Monza, Keita: "Possiamo salvarci. Serve coraggio"

Esordio per Keita Balde con la maglia del Monza in occasione dello 0-0 contro il Lecce. Un punto che non smuove la classifica dei brianzoli, ultimi a quota 16, a sette punti dall'Empoli quartultimo.

SALVEZZA - Il nuovo arrivato, però, crede alla salvezza: "Voglio dare un contributo alla squadra per uscire da questa situazione. La società, i compagni e tifosi lo meritano. Dobbiamo fare tanto per raggiungere la salvezza, togliendoci le paure e le ansie. Nesta mi ha chiesto di fare il mio, di spingere sempre in avanti. Sa cosa posso dare al Monza".

RITORNO - Keita è tornato in Serie A tre anni dopo l'ultimo anno al Cagliari: "E' successo tutto velocemente. Sono felice di essere tornato in Serie A e di essere al Monza. Per vincere serve coraggio: sono carico. Questa è una grande opportunità per me".