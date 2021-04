Ilcade ad. I brianzoli, dopo i pareggi coned, penultima e ultima del campionato di Serie B, perdono in casa della squadra di, che era terzultima prima del fischio di inizio. Un cammino da incubo per chi punta alla promozione diretta, dei risultati decisamente negativi per chi aveva già perso lo scontro diretto contro ilin malomodo, con un netto 4-1 casalingo. Eppure, secondo quanto filtra dalla società, Silvioe Adrianonon hanno intenzione di cambiare allenatore fino al termine della stagione, dando ancora fiducia a CristianAllenatore della promozione, che proprio la coppiafece debuttare tra i grandi affidandogli la panchina deldopo Sinisache, cammin facendo, ha provato a sterzare sul, non trovando mai fluidità abbinata a concretezza. Il secondo posto dIsta 6 punti, ma domani può ritrovarsi quinto in classifica, sorpassato anche dal, con la, terza, che è a meno 1 dal Lecce. Un periodo negativo, nel quale non si vedono uomini a cui aggrapparsi.- E qui va analizzato anche il mercato. Mirkooggetto misterioso, Davidearrivato a gennaio non sta incidendo come sperato, Marioe Kevin Princestanno facendo vedere tutti i limiti fisici che hanno caratterizzato le loro ultime stagioni: gli uomini chiamati a fare i gol... i gol non li stanno facendo. 3 gol nelle ultime 4 sono pochi, troppo pochi. I migliori marcatori sono(ora ko, e la sua mancanza si sente...) e, che di professione fa il centrocampista, a 6 gol. E questo pesa quando, davanti a te, volano. Quando, davanti a te, tutte hanno un uomo al quale affidarsi quando la partita è sul filo: Mancuso dell'Empoli, con 15 gol; Coda del Lecce, con 21 gol; Frote del Venezia, con 12 gol; Tutino della Salernitana con 10.- I colpi di mercato, quindi, ora devono dare una sterzata. Da Balotelli a Diaw, bisogna farsi vedere per quello per cui ci si è affidati alle loro qualità. Soprattutto se la società confermerà quanto fatto filtrare, con Brocchi ancora in panchina. Perché c'è, nel frattempo, chi osserva e si scalda in caso, poi, di clamoroso ribaltone: Christiane Aurelio. Profili diversi ma accomunati da una panchina in ballo. Salda, per ora...@AngeTaglieri88