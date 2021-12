L’ATS Brianza non cambia idea e anzi rilancia il periodo di quarantena del gruppo squadra del Monza Calcio fino al 29 dicembre poiché dopo gli ultimi controlli e tamponi, il numero di positività al Covid 19 è in aumento. I giocatori non potranno quindi muoversi da casa né per allenarsi né tantomeno per disputare le gare di campionato.



In programma il 26 e il 29 ci sono due incontri contro Perugia e Reggina, ma ora, per entrambe le partite, toccherà alla Lega Serie B prendere una decisione definitiva. Le strade sono due: o procederà con il rinvio delle due gare oppure mantenere le gare in programma (come successo per Udinese-Salernitana) e far perdere ai biancorossi le due partite a tavolino, dando via all'iter dei ricorsi.