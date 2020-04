Al suo arrivo nel 2018 Silvio Berlusconi aveva promesso una rapida ascesa per il Monza e, dopo la delusione dell’anno scorso con l’eliminazione dai play off promozione, quest’anno la squadra lombarda sembra sempre più proiettata verso la Serie B. Questo potrebbe, quindi, essere il primo passo verso la promessa fatta dal duo Berlusconi-Galliani, che dopo aver vinto praticamente tutto con il Milan, ora guardano al Monza per farlo rinascere. La frenata, stavolta, è arrivata con l’emergenza coronavirus. La pandemia ha stravolto i piani sportivi in tutto il mondo e, qualora proseguisse, annullerebbe la cavalcata dei biancorossi verso la Serie B. Nonostante ciò, riporta Agipronews,i betting analyst credono nella cavalcata del Monza, tanto da quotare a 6,00 l’approdo in Serie A dei lombardi entro il 30 giugno 2021. Una doppia scalata, quindi, possibile per il club guidato da Silvio Berlusconi, che punta ad una Serie A mai raggiunta in quasi 110 anni di storia.