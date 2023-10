A tutto campo. Il Papu Gomez, attaccante del Monza, si è confessato a La Gazzetta dello Sport: "Monza è stata la scelta di tutta la famiglia, la scelta giusta per mettermi in gioco. Pensavo di restare senza squadra fino a gennaio a Siviglia, mi vedevo così anche se mi mancava un po’ il calcio. Ho avuto offerte dall’Arabia che non mi avrebbero cambiato la vita, dalla Turchia, dalla Francia, ma spostare tutta la famiglia con i figli che avevano iniziato le scuole era incasinato. Monza è come tornare a casa visto che abbiamo casa a Bergamo".



GALLIANI - "Ci eravamo parlati quando il Monza stava in C, facevamo colazione a Ibiza e Galliani mi disse che prima o poi sarei venuto qui. Mi stavo giocando la Coppa America, il Mondiale, la Champions con l’Atalanta. Era una promessa più per il futuro. Questo è il momento giusto".



OBIETTIVI PER IL MONZA - "Farlo crescere, è una società ambiziosa che gradualmente vuole diventare più grande. Prima raggiungiamo i 40 punti, poi penseremo al resto".



PALLADINO - "Ha il 90% di Gasp, per questo mi è semplice inserirsi in questo Monza, ritrovo certi meccanismi conosciuti"