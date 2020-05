Eugenio Lamanna, portiere del Monza, è intervenuto a Seriebnews.com, spiegando: "Serie A? Qui c’è tutto per potersi esprimere al massimo e di conseguenza quello che è un sogno può diventare un obiettivo raggiungibile con queste premesse. Anche se il primo passo per tutti è stato da luglio costruire qualcosa d’importante quest’anno".



SU IBRAHIMOVIC - "Il livello del campione è mondiale e la sua esperienza uguale. Penso che incontrare e giocare con un fuoriclasse così sia per tutti un privilegio".