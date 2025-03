Monza, le pagelle di CM: Akpa Akpro gioca con gli avversari. Dany Mota e Kyriakopulous assenti ingiustificati

Getty Images

Cagliari-Monza 3-0incolpevole sul primo gol ma sul raddoppio ha qualche colpa sul piazzamento della barriera.: si fa anticipare di testa da Viola senza troppi problemi nel gol del vantaggio.viene superato troppe volte da un cliente difficile come Piccoli: buon primo tempo ma nella ripresa dalle sue parti Augello fa quello che vuole: assente ingiustificato, mai pericoloso.(dal 29' s.t: prova qualche discesa ma il suo ingresso è forse troppo tardivo).: più errori che passaggi riusciti. A tratti ha giocato con i rossoblù.

: prova a tenere in piedi il centrocampo biancorosso ma nella ripresa sparisce dal campo.Castrovilli 5,5(dal 15' s.t: prima sull'out di destra, poi su quello di sinistra. Inefficace ambo i lati).mai propositivo in fase d'attacco, arrancante in quella difensiva.(dal 15' s.t: entra per dare vivacità all'attacco ma così non è stato): si mette a disposizione con corsa e qualità ma spesso manca il guizzo vincente.

(dal 29' s.t: prova a farsi vedere ma trova grandi spazi).: per vincere bisogna segnare e lui, da prima punta, non tira praticamente mai in porta.(dal 37' s.t: perde uno scontro salvezza che avrebbe aiutato moralmente (e in classifica) in una stagione sempre più buia. Lo spettro della Serie B è sempre più vicino.