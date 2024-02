Monza, le pagelle di CM: biancorossi timidi. Di Gregorio provvidenziale

Di Gregorio 6,5 - Si fa trovare pronto sui tiri di Lucca.



D'Ambrosio 6 - L'Udinese attacca di più dalla parte opposta, attento nelle coperture. Izzo (dall'81') 5,5 - Entra male in partita.



Marì 6 - Si comporta bene con un cliente non facile come Lucca.



Caldirola 5 - Fatica e non poco a stare dietro a uno scatenato Thauvin. Palladino lo cambia all'intervallo. Carboni A. (dal 46') 6 - Entra bene e tiene Thauvin.



Ciurria 5 - Il lontano cugino di quello visto l'anno scorso.



Bondo 6 - Gara fisica contro il centrocampo (fisico per eccellenza ndr.) dell'Udinese.



Pessina 6 - Fa girare la palla ma si sente l'assenza di Gagliardini al suo fianco.



Birindelli 5,5 - Gara di contenimento riuscita così così dopo esser spostato per limitare le scorribande prima di Pereyra e poi di Zemura dall'altro lato. Zerbin (dal 56') 6,5 - Entra con il piglio giusto.



Colpani 5,5 - Ci si aspettava di più da uno con i suoi piedi. Spento e il Monza ne risente. Carboni V. (dal 56') 6 - Ci prova a creare scompiglio.



Dany Mota 6 - Attacca e sembra l'unico in grado di avere il guizzo per creare pericoli a Okoye. Parte sempre però troppo lontano dalla porta dell'Udinese. P. Pereira (dal 73') s.v. - Tocca pochissimi palloni e Kamara è dormiente dalla sua parte.



Djuric 6 - Si "sbatte" e fa quel lavoro sporco che permette al Monza di respirare.



All. Palladino 6 - Porta a casa un punto prezioso in un campo difficile. Proprio quello che voleva alla vigilia.