Monza

Di Gregorio 6,5: incolpevole sulle reti ospiti, nel primo tempo riesce anche a metterci la pezza in un paio di circostanze.

Caldirola 5,5: esordio da titolare per l'infortunio di Marlon nella rifinitura, soffre molto Beto a livello fisico, ma riesce a contenerlo.

Marrone 5,5: prima volta da titolare in un'inedita retroguardia a tre, sfiora il gol vittoria, ma non riesce a tenere Udogie nell'occasione del bis ospite.

Carlos 6,5: recuperato dopo l'infortunio della scorsa settimana, il brasiliano parte marcatore, ma va spesso a fare male nell'area avversaria. Servirebbe un po' più avanti, ma in questo momento c'è bisogno di lui dietro.

Birindelli 6,5: esterno tuttofare, uno dei migliori biancorossi di questo inizio di stagione. Difende e attacca con una certa disinvoltura.

Colpani 6,5: domenica scorsa l'esordio in A, oggi il primo centro nella massima serie. Cosa desiderare di più?

(dal 16' s.t. Pessina 6: l'esordio del capitano avviene tra gli applausi. La condizione è ancora precaria, ma è già un buon inizio)

Sensi 6: c'è Mancini in tribuna a vedere i progressi dell'ex Inter, lui risponde con un'altra buonissima prestazione, questa volta in cabina di regia.

(dal 35' s.t. Ciurria s.v.)

Valoti 5,5: spesso si perde in piccoli errori di concentrazione, ma è un giocatore che può fare molto bene anche in A.

(dal 24' s.t. Machin 5,5: esordio stagionale senza lampi)

Molina 5,5: fa fatica, troppa fatica, a contenere le sgroppate di Becao e degli altri. Ma lì a sinistra è l'ultimo elemento a disposizione di Stroppa.

(dal 35' s.t. Antov s.v.)

Petagna 5,5: poche occasioni per mettersi in mostra e per colpire, ma prestazione in crescendo rispetto a quella opaca del Maradona.

(dal 17' s.t. Gytkjaer 6: subito pericoloso su un cross di Birindelli, il danese è sempre una mina vagante)

Caprari 5,5: fornisce a Colpani un pallone che va soltando spedito in porta. E' uno dei pochi lampi di una partita ancora non pienamente sufficiente.

All. Stroppa 6: in piena emergenza mette in campo una formazione razionale che tiene il campo contro un avversario, in questo momento, superiore.