: trafitto due volte senza responsabilità e graziato in un paio di occasioni dalla mira non perfetta dei neroazzurri.: nonostante qualche affanno e un paio di sbavature, regge con sufficienza l’urto della coppia Lautaro-Dzeko e le incursioni di Dimarco.(dal 1’ st: entra in campo con il giusto atteggiamento e l’adeguata concentrazione. Sigla un gol che resterà nella storia del Monza, sfiorando anche un’incredibile bis nell’infuocato finale): al ritorno da titolare dopo oltre due mesi e mezzo, sulla sua partita pesa l’incredibile errore che consegna a Lautaro la palla del raddoppio interista.: un tempo a sinistra e uno a destra nel quale mette a disposizione del Monza la consueta dose di esperienza e temperamento.(43’ st: soffre le folate di un Dimarco molto mobile e in buona condizione. Ha più spazio per offendere nella ripresa, ma resta piuttosto timido e poco preciso.(28’ st: si carica sulle spalle una mediana orfana di Sensi e Rovella. Smista il gioco con rapidità, provando ad impensierire un compassato Mkhitaryan: prestazione sufficiente, considerando l’abnegazione e l’impossibilità di mettere in mostra le sue doti da incursore.: è il centrocampista che ha maggiore libertà di azione: nonostante questo non riesce mai ad incidere sulla manovra offensiva. Lecito attendersi qualcosa in più nonostante la caratura degli avversari.(dal 21’ st: contribuisce con il fisico nel puntellare la mediana nel momento in cui i biancorossi producono il massimo sforzo): Darmian lo sorprende due volte nei primi 10’ di gioco. Incisivo quando riesce ad affondare scambiando con Mota, sotto rete è meno puntuale di altre esibizioni. Decisamente più in difficoltà in fase difensiva.: confermato nel ruolo di trequartista esterno, come nel secondo tempo di Firenze, fa centro alla prima occasione con un pregevole mancino e pennella l’assist per il pareggio. Conferma di essere uno dei biancorossi con più “gamba” e condizione, capace di adattarsi alle richieste del suo tecnico.: propositivo e brillante, nel primo tempo mette in difficoltà Skriniar con un paio di spunti in velocità. Non sempre lucido al momento della finalizzazione, ma resta fondamentale per le sorti dell’attacco biancorosso.: se sul piano fisico lotta ad armi pari con Acerbi, ma al momento di concludere appare poco lucido e brillante.(dal 21’ st: si getta all’assalto nel finale con generosità): conferma l’impostazione vista nella ripresa contro la Fiorentina: squadra a forte vocazione offensiva, sempre propositiva. Ha il merito di continuare a credere alla rimonta, preservando le caratteristiche dello schieramento, e di effettuare i giusti correttivi, Caldirola su tutti.