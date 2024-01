Monza, le pagelle di CM: Carboni talento puro. Mota Carvalho decisivo, Bondo moto perpetuo

Frosinone-Monza 2-3



Di Gregorio 6: reattivo sulla punizione di Harroui al 32’. Poco dopo uno scontro di gioco col 21 giallazzurro lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo.



(dal 40’ p.t. Sorrentino 5,5: non impeccabile sul gol di Harroui, incassato sul proprio palo).



D’Ambrosio 5,5: agisce come al solito da braccetto nella retroguardia a 3 di Palladino. Prestazione nel complesso sufficiente, macchiata dal fallo su Caso in occasione del rigore per il Frosinone.



Gagliardini 6,5: a sorpresa viene schierato al centro della difesa. L’ex Inter si rivela solido e attento.



(dal 15’ s.t. Pablo Marì 6: subentra col piglio giusto, sostituendo attentamente il già ammonito Gagliardini).



Caldirola 6: sicuro sul centro-sinistra, prova densa di sostanza ed esperienza.



Ciurria 5,5: non riesce ad accendersi nel corso della partita, deludendo un po’ le attese rispetto a quanto solitamente mette in mostra.



Pessina 6: manovra bene in mediana, assicurando ordine allo sviluppo della manovra.



Bondo 6,5: gara di ottimo livello lì nel mezzo per il classe 2003 francese. Recupera un numero elevato di palloni, che bel giocatore.



Pereira 6: partita complessivamente buona, lascia il campo ad un quarto d’ora dalla fine.



(dal 32’ s.t. Birindelli s.v.)



Colpani 5,5: non sta attraversando un momento idilliaco. Prova ad accendersi, senza incidere più di tanto.



(dal 15’ s.t. A. Akpro 6: impatto positivo sulla gara a centrocampo).



Carboni 7: serve a Mota l’assist per il temporaneo vantaggio, poi da un suo recupero parte l’azione che conclude abilmente col 2-0 biancorosso. Talento puro.



Mota 7: sblocca con freddezza la partita, poi ricambia il favore a Carboni servendogli la palla del raddoppio. Nel complesso, sciorina una prova di grande corsa e sacrificio.



(dal 32’ s.t. Colombo s.v.)



All. Palladino 6,5: cinico e spietato in attacco, solido dietro. Indovina tutte le scelte, incluse quelle riguardanti Gagliardini e Bondo. I suoi rischiano nel finale, mettendo in discussione una partita praticamente indirizzata e chiusa. Quel che conta, però, sono i tre punti ottenuti.