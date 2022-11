Monza-Verona 2-0



Di Gregorio 6,5: pomeriggio da spettatore non pagante fino al 92’ quando con uno spettacolare intervento devia in angolo un tiro a giro di Terracciano.



Marlon 5,5: spende un’ammonizione per fermare Lasagna, poi si propone spesso in avanti per aiutare ma dopo aver rischiato il secondo giallo Palladino lo toglie (dal 17’ s.t. Antov 6: entra al posto di Marlo, subisce un colpo alla testa ma tiene duro. E’ suo il lancio per Petagna nell’azione del 2-0).



Caldirola 7: centrale al posto di Pablo Marì, presente in tribuna, gioca una grande partita annullando Henry.



Izzo 6: al rientro dopo tre gare ha un po’ di ruggine e si vede ma la sua esperienza a questo Monza serve come il pane.



Ciurria 7: nella ripresa fa l’ala in costante spinta offensiva, mette al centro diversi cross e uno è quello buono per il gol di Carlos Augusto.



Rovella 6,5: dopo un primo tempo in sordina prende in mano il Monza nella ripresa e allora Bocchetti gli mette in marcatura il giovane Suleman.



Sensi 6,5: dopo buon primo tempo, si vede a tratti nella ripresa. Esce in barella dopo un contrasto con Suleman. Speriamo non sia niente di grave.

(dal 41’ st Bondo 6,5: dieci minuti, compreso il recupero, fatti bene. Sfiora anche il gol con un bel tiro al 95’).



Carlos Augusto 7: tornato nel suo ruolo naturale fa vedere un paio delle sue accelerazioni ma soprattutto il gran tiro al volo, di destro, all’incrocio dei pali che stappa il match.



Pessina 6: il capitano sfiora il gol all’inizio con la rovesciata respinta da Faraoni, poi anche si nasconde un po’ e si vede poco (dal 41’ s.t. Colpani 6,5: dentro al posto di Pessina, segna il raddoppio con un azzeccato inserimento in area su assist di Petagna).



Caprari 5,5: come contro l’Atalanta cestina subito un’occasione d’oro, poi fatica a entrare nel match e dopo un tiro respinto da Montipò viene sostituito (dal 17’ s.t. Petagna 6,5: grande difesa della palla in area e assist per il raddoppio di Colpani)



Dany Mota 7: sfrutta la chance che gli concede Palladino, pronti via sgasa a destra, poi fa espellere Magnani e va vicino anche al gol personale (dal 48' s.t. Vignato s.v.).



All. Palladino 6: il gol del Monza piacerà sicuramente al suo maestro Gasperini, assist dell’esterno destro e gol di quello sinistro. La squadra però ci mette troppo tempo per battere un Verona in dieci dal 24’ e decimato dalle assenze. Di ottimo però c’è il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive.