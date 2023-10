: resiste agli attacchi di Berardi e Laurienté, ma soprattutto ringrazia Laurienté per gli erroracci.: in difficoltà su Berardi, Palladino lo sostituisce e sposta a sinistra Caldirola.(53’: pur non entrando nella azione del gol, il suo innesto aggiunge spessore alla fascia destra e contribuisce alla vittoria): il più insuperabile dei tre centrali.: è fortunato, Laurienté sbaglia di tutto. Però quando Palladino lo mette a fare il braccetto di sinistra, disegna il lancio vincente per Colombo.: bel tiro nel primo tempo, insiste sul punto debole Vina. Finisce la partita a sinistra, al posto di Kyriakopoulos.: dopo un primo tempo d’ordine ma piuttosto ordinario, lascia il campo al minuto 53, forse acciaccato.(53’: prende le misure ai cambi di modulo di Dionisi, che a un certo punto passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3): giganteggia su Henrique e Boloca, ma non sempre è preciso nel controllo.: in raddoppio su Berardi è attento, Toljan non spinge neanche troppo. Spreca un servizio di Colpani a inizio ripresa e più tardi lascia il campo per il ritorno del Papu.(75’: il lancio per il raddoppio di Colombo è notevole, peccato per il fuorigioco): il duello con Berardi forse non lo vince, ma non lo vince nemmeno l’esterno calabrese. Nessun colpo degno di nota, stavolta.(70’: si mangia la palla del ko, sparando alto un’ottima occasione): non è mai pericoloso, gira a vuoto tra Erlic e Toljan.(70’: la presenza del Papu sul centrodestra lo mette in ombra): al terzo tentativo (il più complicato) ce la fa. Frega Ruan ed Erlic e batte Consigli al termine di una bella iniziativa personale, lanciato da Caldirola.All.: il ritmo non è altissimo, il Sassuolo ha la pancia piena e il Monza un po’ più di fame. Lui è bravo a trasmetterla e a fare i cambi giusti.