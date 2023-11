Di Gregorio 6,5: sicuro e quasi mai davvero in difficoltà. Sul gol poteva ben poco.



D'Ambrosio 6: poteva fare sicuramente meglio, soprattutto in fase di ripartenza.



Pablo Marì 7: gara giocata ad alti livelli. Sempre attento nelle chiusure, annulla Doig e gli altri.



Caldirola 6,5: qualche errore di lettura, ma che non comporta grossi rischi per i suoi. Per il resto buona visione di gioco e padronanza dell'azione.



Ciurria 6,5: fase d'interdizione fatta in modo ordinato e preciso.

(dal 15' s.t. Birindelli 6: entra e fa il suo. Senza infamia, senza lode.)



Pessina 6,5: in fase d'interdizione è sempre presente. Tocca molti palloni. Serviva solo più precisione negli ultimi metri.

(42' s.t. Akpa-Akpo: s.v.)



Gagliardini 6,5: si impegna molto, soprattutto in fase di ripiegamento.



Kyriakopoulos 7: gol meritato in una gara ampliamente sopra la sufficienza.



Colpani 6,5: uomo assist ì, sempre nel vivo dell'azione. Tocca molti palloni soprattutto in area di rigore avversaria.

(dal 21' s.t. Bondo 5,5: non entra bene in partita, sotto tono fin dai primi minuti.)



Vignato 5,5: parte molto bene, mentre nella ripresa si eclissa abbastanza dall'azione.

(dal 22' s.t. Carboni: 6,5: buon impatto sulla gara. Dà il suo apporto in fase difensiva, come in quella offensiva.



Colombo 7,5: partita sontuosa. Doppietta e sempre pericoloso in area di rigore.

(dal 42' s.t. Mota: s..v.)



All. Palladino 7: Monza che gioca bene, ordinato e quasi mai in difficoltà. Cambi giusti fatti al momento giusto. La crescita continua.