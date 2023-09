Atalanta-Monza 3-0



Di Gregorio 5: prende due gol, ne rischia un altro paio



Izzo 5,5: chiama il giallo finché non lo prende, male



Pablo Marì 6: non può nulla sull’elevazione di Scamacca, ma fin lì si fa rispettare



(Dal 21' s.t. Carboni 5,5)



Caldirola 5: non riesce a togliere dai piedi la palla a CDK, nemmeno sul primo gol nerazzurro



Birindelli 6: macina chilometri e crea palle gol a Caprari, bene



Pessina 5,5: il regista qui si sente a casa ma non riesce a scrivere il lieto fine al suo film



Gagliardini 5: impalpabile, non entra nei meccanismi di gioco



(Dal 21' s.t. Bondo 5)



Ciurria 6: sfonda la fascia sinistra, si libera dalle marcature rendendosi pericoloso



Colpani 6: l’ex made in Bergamo è l’uomo da temere per Musso, i suoi mancini sfiorano la rete e tengono alta l’allerta ma non concretizza



(Dal 29' s.t. Machin 5)



Caprari 5,5: cerca l’intesa con Colpani, ma manca l’ultimo passaggio



(Dal 15' s.t. Vignato: 5,5)



Mota Carvalho 5: smarcarsi da Djimsiti è più difficile del previsto



(Dal 15' s.t. Colombo: 5,5).





All. Palladino 5: il modulo funziona, parte meglio dell’Atalanta, poi però si spegne col passare del tempo