Queste le pagelle del Monza, dopo la sconfitta in casa del Milan:



Di Gregorio 7: si conferma come uno dei migliori portieri del campionato anche a San Siro: due super parate su Florenzi.



D’Ambrosio 5: in costante affanno.



Caldirola 5,5: perde spesso la marcatura su Giroud.



A. Carboni 6: prova sufficiente. (dal 34’ st Izzo);



Pedro Pereira 5: troppo timido in fase d’impostazione.



Pessina 5: in ombra. (dal 17’ st Akpa Akpro 6,5: recupero super su Theo Hernandez, impegna Maignan dalla distanza)



Gagliardini 5: troppo falloso.



Kyriakopoulos 5,5: fa arrabbiare Palladino che gli aveva chiesto un altro tipo di lavoro. (dall’8’ st Ciurria 6: più intraprendente rispetto al compagno di reparto)



Colpani 6: ci prova in diverse occasioni, volitivo. (dal 17’ st Carboni 6: sa giocare molto bene a calcio e costringe spesso al fallo gli avversari)



Mota 5: si accende solo in un’occasione quando serve un bel pallone in area a Colombo nel primo tempo.



Colombo 5: si muove poco e non riesce ad entrare in partita. (dall’8’ st Maric 5: vale lo stesso commento per il compagno di reparto)



All. Palladino 5: sconfitta pesante e meritata per il suo Monza .