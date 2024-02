Monza, le pagelle di CM: Djuric dominante, che ingresso di Maldini

Salernitana-Monza 0-2



Di Gregorio 7: zero parate nella prima frazione. Doppio miracolo su Tchaouna.



Birindelli 6,5: parte fortissimo con due traversoni pericolosi. Prova maiuscola.



Izzo 6: si mangia l’1-0 praticamente da dentro la porta. Ci prova anche di testa.



(28’ st Kyrakopoulos 6: buon ingresso)



Pablo Marì 6: esperienza da vendere, si mangia Weissman. Sa anche quando spendere il cartellino.



(22’ st Caldirola 6,5: nega un gol a Kastanos)



A. Carboni 6: dalla sua parte c’è Zanoli che lo mette in difficoltà. Gli prende le misure col passare dei minuti



Pessina 7: è l’anima di questo Monza. Grande scatto e pallonetto delizioso per il raddoppio.



Gagliardini 6,5: prestazione di sostanza. Pericoloso in fase offensiva, prezioso in quella difensiva. Si divora un gol, ma fa assist a Maldini.



V. Carboni 6: sempre pericoloso sulla trequarti.



(37’ st Akpa Akpro sv)



Colpani 5,5: un taglio in profondità e un cross nel suo primo tempo. Poi poco altro.



(1’ st Bondo 6: più brillante del compagno. Tenta un paio di conclusioni)



Mota Carvalho 6: buonissima prova. Sempre vivace e pimpante, dal suo lato il Monza spinge molto.



(22’ st Maldini 7: entra e segna, decisivo)



Djuric 6,5: si presenta ai suoi ex tifosi, centrando il palo e sovrastando di testa Pellegrino. Domina sulle palle alte, come quando prolunga il rinvio di Di Gregorio sul gol di Pessina



All. Palladino 7: altra prova di maturità. Di Gregorio non è quasi mai impegnato. Il Monza sa quando colpire e finisce la Salernitana nel giro di 5’.