Monza, le pagelle di CM: Djuric può far meglio, bravo Di Gregorio

ottime parate su Orsolini e compagni, quando chiamato in causa si fa trovare pronto.corre sulla sua fascia dando una mano in entrambe le fasi, arriva a fine gara col fiatone ma sicuramente non si risparmia.allineato al compagno di reparto, i rossoblù ci provano ma lui riesce a non farsi superare.la grinta e l’atteggiamento non mancano, la sua esperienza lo porta a prendere le decisioni più giuste ad eccezione di un giallo evitabile.Orsolini è un cliente scomodo e questo incide non poco sulla sua prestazione. Fatica infatti a stargli dietro.(dal 23’ stmeglio del compagno che sostituisce).attento in copertura su Zirkzee, peccato per il giallo nella prima frazione di gioco che un po’ lo condiziona.(dal 34’ st: ci mette energia).a centrocampo i duelli non mancano e lui resiste come può, fa tanto lavoro sporco a servizio della squadra.(dal 39’ st).da lui ci si aspetta qualcosa in più, deconcentrato in più di un’occasione. Peccato.(dal 39’ st Carboni V.: s.v.).si muove parecchio ma occorre qualcosa di più per cambiare le sorti del match. Cresce nella seconda frazione di gioco.senza infamia e senza lode, si limita a fare il suo compito senza strafare portandosi comunque a casa la pagnotta.(dal 34’ stmantiene l’equilibrio in campo).nel primo tempo è sua l’unica occasione insidiosa, ha il peso dell’attacco ma non lo sfrutta come dovrebbe.la sua squadra regge bene contro un Bologna insidioso portando a casa un pareggio da un campo ostico.