Monza, le pagelle di CM: Gagliardini in serata horror, Pessina cuore di capitano

Monza – Inter 1-5



Sorrentino 6: subisce 2 rigori e altre tre reti su cui può fare davvero poco. Compie una buona parata. Il passivo è molto pesante, ma ha pochissime responsabilità.



D’Ambrosio 5: non ha il ritmo per seguire i continui strappi di Martinez e Thuram.



(26’ st Pablo Marì 5,5: non riesce a puntellare la difesa biancorossa nello spezzone di match che Palladino gli concede. Lontano dalla condizione dello scorso torneo.



Gagliardini 4: serata da incubo che inizia con l’ingenuo fallo di mano che spiana la strada all’Inter e si conclude con l’errore che porta al quinto gol. Nel mezzo, una serie di errori sia come difensore centrale sia quando agisce a centrocampo.



Caldirola 5,5: partecipa alle sbandate iniziali, poi, con il passare dei minuti, acquista un minimo di sicurezza. L’Inter ha un ritmo irresistibile, ma sulla sua fascia trova un minimo di opposizione.



Ciurria 5: travolto per 45’ minuti. Opposto a Dimarco, subisce costantemente la velocità e gli affondi del numero 32 interista. A metà frazione passa a sinistra, ma la sua serata non cambia: un passo indietro rispetto alle ultime esibizioni.



(1’ st Kyriakopoulos 6: con il suo ingresso ed il passaggio alla difesa a quattro i biancorossi sembrano acquistare un pizzico di solidità. Dopo tre esclusioni consecutive, disputa un tempo sufficiente, dialogando con Mota e provando anche la conclusione).



Bondo 6: la mediana interista è nettamente superiore per qualità, tecnica e rapidità di esecuzione. Il francese non si sottrae alla lotta, mostrando impegno e grinta, ma i suoi compagni per l’intero primo tempo non lo aiutano. Forse non l’avremmo sostituito…



(1’ st Colombo 5: entra per dare maggior peso specifico alla squadra: l’inizio è promettente, ma in poco tempo la difesa neroazzurra lo anestetizza senza grandi difficoltà).



Pessina 6,5: il capitano dei biancorossi è l’ultimo ad arrendersi. Si conquista una punizione sulla quale va in gol, annullato per pochi centimetri. Calcia perfettamente un rigore, cancellando l’errore di Napoli, e si danna l’anima per i suoi. Non può competere da solo con Calhanoglu e Mkhitaryan.



(35’ st Akpa Akpro 5: un suo intervento sciagurato consente a Martinez di calciare il secondo rigore della serata)



Pedro Pereira 5,5: la scelta di confermarlo a sinistra – lui che è mancino – stavolta non paga. La furia dell’Inter lo costringe sulla linea dei difensori, e nelle poche occasioni in cui prova ad alzare il suo raggio d’azione si espone alle folate della capolista.



(13’ st Birindelli 5,5: entra per dare un contributo sul piano della corsa e della velocità. Si fa notare per l’ammonizione ed un tiro sbilenco: serve di più per ribaltare le attuali gerarchie).



Colpani 5,5: nel primo tempo è uno dei pochi che prova ad accendere la luce: qualche guizzo, una punizione pericolosa, prima di un progressivo “spegnimento”. Contro le grandi – come il suo Monza – fatica a mettersi in mostra.



V. Carboni 5,5: forse tradito dalla tanta voglia di fare bene, non riesce mai a disimpegnarsi con lucidità. Mostra una tecnica e un palleggio di categoria, ma è poco concreto ed incisivo.

Mota 6,5: ancora una volta preferito a Colombo, si disimpegna positivamente come prima punta. Sul piano fisico non c’è partita contro la difesa dell’Inter, ma quando riesce ad allargare il suo raggio d’azione crea qualche grattacapo. Conquista con astuzia il rigore della bandiera.



All. Palladino 4,5: conferma Gagliardini al centro della difesa, nonostante al disponibilità di Pablo Marì (e probabilmente di Izzo), e sceglie ancora gli esterni “a piede invertitto”. Nessuna delle due scelte paga. La differenza di valori in campo è evidente, ma forse era lecito attendersi qualche cosa di più. Inoltre i suoi continuano a subire reti nei primi 15’ di gioco: paura o approccio sbagliato?