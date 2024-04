Monza, le pagelle di CM: Gagliardini non difende, Maldini stoppato dal palo

: risponde presente ai tentativi di Kolasinac e De Ketelaere nel primo tempo, ma nulla può quando il belga lo trafigge da due passi. Nella ripresa salva ancora su Lookman ma si arrende a Tourè.: inizia rimediando un giallo per simulazione. Si spreme con generosità nel consueto lavoro di corsa sulla fascia, peccato per lui e per il Monza che i tre tentativi dalla distanza finiscano tutti lontanissimi dai pali.: regge bene l’urto neroazzurro per almeno un tempo, dimostrandosi puntuale e preciso. Nella ripresa fatica ben di più, soprattutto sul piano del ritmo e dell’intensità.

(33’ st: più a suo agio quando il gioco è fisico e nell’uno contro uno, patisce i movimenti in ampiezza del trio offensivo atalantino.: torna titolare a distanza di tre mesi, ma con la sua prestazione non riuscirà probabilmente a scalare le gerarchie: timido e compassato, si limita all’essenziale. Male anche sui piazzati.(20’ st: ancora uno spezzone in cui incide: segna un bel gol con un destro da fuori e colpisce un palo interno in pieno recupero che avrebbe riscritto la sfida. Merita più spazio)

: sciupa una buona occasione per tempo, prima di piede poi di testa. Gli errori più gravi sono però in fase difensiva: si perde prima De Ketelaere poi Tourè in occasione delle reti neroazzurre.(33’ st: il classe 2003 conferma la sua crescita. Mostra fisico e personalità, dando vita ad accesi duelli contro i vari Ederson, Pasalic e De Ketelaere. Si spegne però troppo presto.: viaggia a corrente alternata. Contro la squadra con la quale è cresciuto piazza un paio di guizzi e una conclusione sull’esterno della rete: dal suo talento però è lecito aspettarsi qualcosa di più, anche in chiave azzurra.

(9’ st: più vivace di Colpani, si esibisce in un paio di giocate dall’elevato tasso tecnico. Non sarà sempre concreto ma contribuisce a dare una scossa): serata non brillante anche per il capitano monzese, uno degli ex di turno. Tocca moltissimi palloni con la consueta intelligenza, ma spesso i compagni non lo assecondano. Sciupa però un’ottima occasione pochi minuti prima del raddoppio orobico.: il migliore del Monza ne primo tempo, risulta brillante e imprevedibile. Salta spesso l’avversario diretto, mostrando ottima tecnica e scaldando anche i guantoni a Carnesecchi. Cala nella ripresa, come gran parte dei suoi compagni, ma in questo momento è imprescindibile.

: consueta prestazione in cui risulta preziosissimo e quasi insuperabile nel gioco aereo e nella difesa del pallone con le spalle alla porta. Fatica però moltissimo a cercare la porta di piede.(33’ st: i suoi sembrano meno spumeggianti e arrembanti rispetto a qualche settimana fa, soprattutto nell’intensità di gioco. I cambi rivitalizzano la sua formazione: probabilmente in questo finale di stagione va concesso più spazio a chi si mostra in migliore condizione psicofisica: Maldini e Valentin Carboni su tutti…