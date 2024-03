Monza, le pagelle di CM: i brianzoli crollano sotto i colpi della Roma, Andrea Carboni e Djuric i migliori

Stefano Peduzzi

Monza-Roma 1-4



Di Gregorio 6: prende cinque gol, compreso quello annullato dal Var, ma ne evita almeno tre con le parate sugli scatenati Pellegrini e Lukaku. E’ però in ritardo sulla punizione di Dybala da lontano e forse non è impeccabile sul gol di Lukaku.



Birindelli 5,5: ancora sullo 0-0 cestina un’ottima occasione su lancio di Caldirola non vedendo Dany Mota libero a centro area, dietro perde il contrasto con Pellegrini in occasione del primo gol. Si riscatta un po’ nella ripresa.



Pablo Marì 5,5: comincia bene su Lukaku, ma poi il belga cresce e diventa quasi immarcabile, vedi l’azione del gol e altre giocate del bomber che lo mettono in difficoltà.



Caldirola 5: anche per lui gara molto difficile contro Lukaku e compagnia. Infatti fatica a contrastare pure Pellegrini e Dybala (40’ st Donati sv).



A.Carboni 7: dopo mezzora Palladino lo mette a uomo su Dybala, lui lo segue dappertutto e prova a limitarlo ma la Joya è in un periodo di forma strepitosa. Nella ripresa prima sfiora il gol due volte con due colpi di testa, poi lo trova con un gran sinistro da fuori area che batte Svilar. Alla fine è il milgliore nella serata no del Monza.



Gagliardini 6: subisce all’inizio un duro colpo alla spalla, rientra, prova a resistere ma dopo il gol annullato alla Roma dal Var deve uscire (22’ pt V. Carboni 5,5: il giovane argentino, appena convocato in nazionale, si piazza dietro a Djuric e prova a inventare ma non ci riesce).



Pessina 5,5: soffre molto il giro palla dei centrocampisti della Roma e si vede meno del solito. Alla fine anche il capitano naufraga con la squadra.



Bondo 5: all’inizio è lui che marca Dybala a uomo, poi gli tocca Pellegrini. Gioca una discreta partita correndo molto ma causa la punizione del 3-0 (ammonito) e il rigore del 4-0.



Colpani 6,5: è forse uno dei migliori del Monza. Quando ha la palla prova a creare pericoli, delizioso il cross per la testa di Djuric che colpisce il palo. Esce però all’intervallo (1’ st Kyriakopoulos 6: con lui Palladino passa al 3-4-3, il greco spinge e mette in mezzo alcuni cross).

.

Dany Mota 5,5: ha una buona occasione davanti a Svilar ma non riesce a sfruttarla. Nella ripresa va al tiro senza fortuna (21’ st Maldini 6: appena entrato impegna subito Svilar poi non dà continuità).



Djuric 6,5: lotta da solo contro Mancini e Ndicka e vince molti duelli. Sullo 0-0 colpisce un palo clamoroso su cross di Colpani con la specialità della casa, il colpo di testa, nella ripresa calcia alto da buona posizione (40’ st Akpa Akpro sv).



All. Palladino 5: dopo 5 risultati utili consecutivi crolla contro una super Roma, la grande che il Monza non ha ancora battuto.