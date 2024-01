​Monza, le pagelle di CM: la squadra non entra in campo, si salva solo Sorrentino

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Monza 3-0



Sorrentino 6,5: salva su Gyasi e compie un miracolo su Cerri che batte da due passi, ma sulle tre conclusioni di Zurkowski non può obiettivamente nulla.



Izzo 5,5: si fa sorprendere un paio di volte alle spalle.



(Dal 1’ st D’Ambrosio 5,5: rileva Izzo ma la sostanza non cambia).



Marì 5: fa davvero fatica ad anticipare Cerri, che ci mette tanta buona volontà ma di certo non brilla per condizione atletica.



Caldirola 5: in ritardo nell’azione del terzo gol, in generale soffre la velocità degli attaccanti azzurri.



Pedro Pereira 5,5: soffre il dinamismo di Cambiaghi e Gyasi, in fase di possesso palla non si sovrappone praticamente mai.



(Dal 22’ st Carboni V. 5,5: perde la palla sanguinosa che avvia l’azione del 3-0).



Gagliardini 5,5: meno dinamico del solito, non trova mai il tempo per inserirsi in area di rigore.



(Dal 1’ st Bondo 5,5: il suo ingresso non cambia granchè gli equilibri in campo).



Pessina 5: fatica a trovare la posizione, non riesce a far girare la squadra come potrebbe.



Kyriakopoulos 5,5: Bereszynski non lo attacca, ma non riesce mai ad arrivare sul fondo per rendersi pericoloso al cross.



Colpani 5: il centrocampo azzurro non gli concede un centimetro e lui non riesce mai a farsi trovare libero.



Mota 5,5: suo l’unico tiro in porta degno di tal nome del Monza, ma è troppo poco.



Colombo 5,5: non crea mai grattacapo alla difesa azzurra.



(Dal 1’ st Maric 5: sempre anticipato e chiuso dai centrali azzurri).





All. Citterio 5: prova davvero deludente della squa squadra, che sembra ancora storidita dalle 5 sberle incassate dall’Inter. Parte male e non trova la reazione: male la difesa, bucata a ogni tentativo azzurro.