Salernitana-Monza 3-0



Cragno 5,5: poco impegnato nel primo tempo, continua in campo anche dopo lo scontro con Pablo Marì. Può poco sulla parabola di Coulibaly e sulla botta di Kastanos. Respinta difettosa su Piatek.



Izzo 5,5: deviazione decisiva su Candreva al 22’. Perde Piatek, ma l’ex Genoa lo grazia.



P. Marì 5,5: spesso attento, unico neo quando perde Candreva. Anche lui stoico nel restare in campo dopo l’impatto col suo portiere. Tackle decisivo su Sambia ad inizio secondo tempo.



Caldirola 6: il migliore dei tre di difesa. Dai suoi piedi parte il cross per l’unica palla gol del Monza.



(dal 65’ Petagna 5: non si vede mai)



Ciurria 6: disturba Piatek alla conclusione in area. Sfiora il gol al 41’, Ochoa è super sul suo colpo di testa.



Pessina 4,5: il capitano delude. Si vede poco in fase offensiva, non segue Kastanos sul raddoppio granata. Perde anche Candreva.



Sensi 5: Combina poco in fase offensiva. Non ha la tenuta fisica e Palladino lo toglie.



(dal 45’ Donati 4: esce molle su Coulibaly e lo fa calciare. Si becca il secondo giallo)



C. Augusto 5: sale molto sul suo lato, spesso costringe Gyomber a staccarsi. Sgasa e penetra offrendo la palla gol a Mota Carvalho. Un po’ lento nell’andare sulla palla vagante che Kastanos mette in porta. Si fa scippare il pallone sul 3-0.



Caprari 5,5: la pericolosità offensiva del Monza passa dai suoi piedi. Prova sempre ad inventare, svariando su tutto il fronte offensivo. A fine primo tempo calcia addosso a Gyomber, poteva fare di meglio. Non si vede nella ripresa.



(dal 75’ Ranocchia sv)



Machin 5: molle su una palla che Coulibaly gli soffia. Ci prova da fuori, impreciso.



Gytkjaer 5,5: troppo isolato tra i tre centrali granata. Soffre la loro fisicità. Non rientra nella ripresa.



(dal 45’ Mota Carvalho 5,5: ha una sola palla buona e non la sfrutta.



All. Palladino 5: sorprende tutti con la scelta di Gytkjaer al posto di Petagna e forse la squadra perde qualcosa in fisicità. I brianzoli cominciano bene ma non creano, poi si abbassano troppo. Preoccupano le zero palle gol create e la grande fragilità difensiva. Pessina andava tolto.