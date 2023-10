Continua a sfornare miracoli candidandosi per un posto in azzurro. Anche coi piedi mostra la solita sicurezza. Si arrende solo all’ultimo.: Due gialli ingenui per uno d’esperienza come lui. Ma aveva sofferto anche prima di uscire dal campo: Uso fisico ed esperienza contro Lukaku. Missione riuscita in tutto e per tutto.Si pizzica con tutti, ma ha la garra giusta anche quando il Monza resta in dieci.Potrebbe spingere di più sull'acceleratore (1’st Birindelli 6,5: ecco, lui l’acceleratore lo conosce bene): Tranquilla, ammortizza, gestisce. E’ il comandante silenzioso di questa nave.Primo tempo con più spazi e sprazzi di luce. Nella ripresa fa legna.Attento, ma non rinunciatario. Prova di maturità.: Ha una capacità di liberarsi e andare al tiro che hanno in pochi in serie A. Spaventa Rui Patricio e tiene sempre in apprensione la difesa romanista. (65’ Vignato 6: porta euforia in un momento che sembrava difficile)Non aveva demeritato, è il sacrificato dopo il rosso a D’Ambrosio. (46’pt Carboni 6,5: fa tutto ciò che gli viene chiesto, pacche sulla schiena)Fa salire i suoi e apre bene il gioco. La profondità gli viene concessa poco o nulla. (65’ Mota 6,5: l’uomo giusto per ribaltare l’azione): Sempre vivo, e forse anche più esagitato di Mourinho. Con il Monza in 11 domina il campo, con il Monza in 10 tiene botta e crea pure tre occasioni. Che poteva fare di più? Forse nulla.