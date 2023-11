Cagliari-Monza 1-1: incolpevole sul gol (dove compie anche una bella parata), per il resto controlla senza problemi le offensive avversarie.: pericoloso in attacco, attento in difesa. LeaderPetagna è uno scomodo cliente ma viene fermato con successo grazie alla sua esperienza: un altro Carboni rispetto a quello visto a Cagliari con la maglia del Venezia. Non si fa condizionare dal "fattore ex". Sempre attento in marcatura.(dal 38' s.t).: sfiora il gol del pareggio con un ottimo slalom. Nel complesso doveva proporsi maggiormente in fase offensiva.(dal 12' s.t: entra per cambiare la partita ma non incide come richiesto).: primo tempo insufficiente poi nella ripresa prende per mano la squadra ed il centrocampo.a tratti nervoso e assente nel gioco. Sono mancate le sue incursioni in area avversaria.: partita non di spessore ma grazie ad un suo assist i biancorossi hanno rimesso in piedi la partita.: la classe si vede e quando si accende lui i brianzoli diventano pericolosi. Doveva però incidere maggiormente(dal 22' s.t V.: ha l'occasione di mettersi in mostra ma non sfrutta l'occasione).: recupera qualche pallone prezioso ma raramente impensierisce la difesa avversaria.(dal 22' s.t: entra e si fa ammonire. Per il resto non pervenuto).: trova un Dossena in versione monumentale e per lui non c'è niente da fare. Riesce comunque a tenere palle ed aiutare in fase di ripiegamento.(dal 12' s.t: entra e pareggia i conti. Fondamentale).: pesca la giocata vincente con l'ingresso di Maric e salva la partita. L'obiettivo erano i tre punti ma per come si era messa la partita va bene così.