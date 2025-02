Monza, le pagelle di CM: Martins dalla panchina è l'unico a dare la scossa. Lekovic disastroso

Getty Images

Turati 5,5: non particolarmente brillante nelle uscite, esce per infortunio nel secondo tempo.(dal 22' s.t. Pizzignacco 6: chiamato in causa su alcune occasioni, risponde presente.)Izzo 5: lascia troppi spazi alle ripartenze avversarie, che spesso bucano la difesa proprio dalle sue parti.Lekovic 4: rocambolesco autogol in una gara davvero da dimenticare.Palacios 5,5: macchinoso nelle chiusure e poco preciso nel momento delle ripartenze. Suslov da quelle parti fa quello che vuole.(dal 40' s.t. Maric: s.v.)Pereira 5,5: spesso viene anticipato dagli avversari e soffre soprattutto la fisicità del centrocampo gialloblù.

Sensi 5: quasi invisibile in una gara dove ci si doveva aspettare molto di più.(dal 13' s.t. Castrovilli 5,5: qualche falcata in avanti, ma davvero troppo poco. Spesso viene anticipato o bloccato sul nascere, sbatte contro i difensori avversari senza trovare vie d'uscita.)Urbanski 6: qualche falcata in avanti rende la sua gara appena sufficiente.Kyriakopoulos 5: troppo lento e lezioso nelle giocate.(dal 13' s.t. Martins 6,5: il migliore in campo per i suoi. Pare l'unico davvero a crederci. Corre e dribbla servendo bene i compagni in area di rigore.)Ciurria 6: non facile il suo lavoro tra le maglie avversarie. ci prova soprattutto di testa, senza però essere efficace.

Vignato 5: prestazione impalpabile. Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso.(dal 40' s.t. Petagna: s.v.)Mota 5,5: a parte qualche lampo nel finale, troppo poco per impensierire gli avversari.All. Rocchetti 5: Monza che si sveglia davvero troppo tardi. Difesa che lascia spazi enormi e attacco senza mordente. Tra i cambi fatti Martins è quello più in forma e forse doveva essere schierato già da titolare.