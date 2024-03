Monza, le pagelle di CM: Mota da figurina, Colpani disegna calcio

Marco Tripodi

Genoa-Monza 2-3



Di Gregorio 7: per tre volte si ritrova la palla tra le mani sulle conclusioni ravvicinate dei genoani. E non può essere una coincidenza. Respinge il rigore a Gudmundsson e mura la fucilata dal limite di Malinovskyi. Decisivo.



Izzo 5,5: si incolla a Gudmundsson con il compito di soffocarne sul nascere ogni accenno di iniziativa. Ci riesce solo per un tempo.



Pablo Marì 5,5: dopo un primo tempo in cui dorme sonni tranquilli, si risveglia bruscamente a inizio ripresa causando il rigore che riapre la sfida e faticando su Vitinha.



A. Carboni 6: Messias spinge poco dalle sue parti e lui può dedicarsi ad aiutare Pablo Marì. Meno facile il compito su Spence.



Birindelli 6,5: approfitta della serata clamorosa di Colpani per sfondare spesso sulla fascia destra. Più conservativo nel secondo tempo.

(dal 40' st Pereira SV)



Bondo 6,5: spadroneggia per un tempo in mezzo al campo facendo valere la sua fisicità nel campo pesante di Marassi. Almeno finché i polmoni lo surreggono.



Pessina 6,5: lascia subito il segno sulla gara incuneandosi nella difesa del Genoa siglando il suo terzo gol nelle ultime quattro gare. Passo poi a governare là in mezzo lasciando ad altri le luci dei riflettori.

(dal 40' st Machin SV)



Akpa Akpro 6: macchia una buona gara con l'errore che dà il là al pareggio rossoblù

(dal 30' st Maldini 6,5: lesto nel capitalizzare la respinta di Martinez dopo la percussione di Carboni)



Colpani 7,5: in 25 minuti sforna due assist, uno meglio dell'altro e colpisce l'incrocio con un tiro a giro dal limite. Poi però si spegne e con lui tutto il Monza.

(dal 20' st Kyriakopoulos 6: contribuisce a puntellare una difesa traballante)



Dani Mota 7,5: sfodera una rovesciata da figurina nella stessa porta che nelle scorse settimane ha 'accolto' le prodezze simili di Ekuban e Retegui. Nella ripresa si rende decisivo anche in difesa salvando su Badelj. Ambivalente.

(dal 30' st V. Carboni 7: inverte l'inerzia di una gara che sembrava pendere inesorabilmente verso il Genoa. Da una sua magia nasce il 3-2 di Maldini).



Djuric 6,5: punto di riferimento avanzato dei suoi, fa a sportellate con Bani in un campo pesantissimo. La porta non la vede mai ma ciò che fa è comunque preziosissimo.



All. R. Palladino 7: punisce il suo vecchio Grifone con una partenza sprint che frastorna i rossoblù. Dopo l'intervallo subisce il ritorno dei rossoblù ma è abile a ricambiare nuovamente la gara con gli ingressi di Valentin Carboni e Daniel Maldini che lo ripagano con la giocata che riporta i tre punti in Brianza.