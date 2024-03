Monza, le pagelle di CM: pomeriggio da horror per Pessina, Izzo ex col dente avvelenato

nel secondo tempo è autore di almeno due grandi parate, la prima su un colpo in testa di Buongiorno, la seconda (ancora più complicata) su una conclusione dalla distanza di Zapata.: riesce a contenere bene Lazaro sulla propria fascia di competenza. Si occupa prevalentemente della fase difensiva e vede in quella offensiva.(Dal 32’ s.t.è il grande ex della partita e, davanti ai suoi vecchi tifosi, sfodera una bella prestazione. Sempre attento in fesa difensiva, è decisivo in un paio di occasioni con le sue puntuali chiusure Zapata.

: insieme a Izzo forma un solido muro davanti a Di Gregorio, tiene bene a bada Zapata e riesce ad anticiparlo in più di un’occasione.a inizio secondo tempo impegna Milinkovic-Savic con un colpo di testa che è però troppo centrale. In fase difensiva soffre la velocità di Bellanova che in più di un’occasione riesce a scappargli via.(Dall’11’ s.t.riesce ad arginare meglio Bellanova): prestazione sufficiente da parte di Gagliardini, anche se senza particolari spunti. Si limita a svolgere il proprio compito.

partita di quantità per il numero 8 del Monza che riesce a recuperare più di un pallone in mezzo al campo. Esce quando Palladino decide di passare alla difesa a tre.(Dal 25’ s.t.buon impatto sulla partita)Ricci sarà il suo incubo anche stanotte. Nel giro di cinque minuti riceve due cartellini gialli per due falli sul centrocampista del Torino, il primo dei quali è in area e consente a Sanabria di andare sul dischetto e portare in vantaggio la formazione granata.è autore di una buona prestazione. Corre molto e con i suoi costanti inserimenti è una spina nel fianco nella difesa del Torino, a inizio ripresa Palladino decide però di richiamarlo in panchina.

(Dall’11’ s.t.non riesce a incidere e si vede molto poco)ci prova con un paio di conclusioni dalla distanza nel primo tempo, una delle quali è insidiosissima e termina sul fondo solamente grazie alla provvidenziale deviazione di Ricci.si vede poco l’attaccante bosniaco che viene ben controllato da Buongiorno per tutta la partita. Ha una sola vera occasione, di testa nel secondo tempo, ma da ottima posizione non riesce a trovare la porta.il suo Monza, anche quando è in parità numerica costruisce poco. L’unica vera occasione è quella che capita sulla testa di Djuric nella ripresa. L’espulsione di Pessina poi complica tutto.