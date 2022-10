: decisivo su Zirkzee e Soumaoro nel primo tempo, non può nulla sulle due reti subite in campo aperto.: in una retroguardia completamente inedita, prova ad aggrapparsi all’esperienza e al carattere, ma va in difficoltà quando si alzano i ritmi.: rimedia un giallo evitabile, risulta poco brillante e reattivo. Ancora indietro sul piano della condizione.: schierato nel terzetto difensivo viste le tante assenze, non demerita: le reti del Bologna arrivano da altre aree di campo.: Palladino gli consegna una maglia da titolare un po’ sorpresa. L’esterno non si risparmia sul piano della quantità pur essendo raramente preciso al cross. Quando passa a sinistra, si perde Orsolini sul gol: meno brillante e autoritario rispetto ad altre prove, fatica a districarsi nel folto centrocampo del Bologna. Sempre abile nel palleggio ma meno efficace del solito. Perde Ferguson sul gol del pari.: consueto contributo di idee ed energie alla causa biancorossa. Cerca il gol con un gran tiro, si guadagna con astuzia un calcio di rigore.(dal 22’ st: non incide, si segnala per la copertura lenta in occasione del gol di Orsolini).: spesso impiegato a gara in corso per sfruttare le sue doti di dribbling e corsa, questa sera non riesce quasi mai ad essere incisivo.(dal 22’ st: nessuno spunto nello spezzone concessogli): dopo un avvio abbastanza in sordina, sembra accendersi nel finale della prima frazione. Resta però un fuoco di paglia, visto che rimane presto ai margini del match.(dal 34’ st: schierato in posizione di trequartista, risulta spaesato e completamente avulso dalla manovra. Passo indietro rispetto alla partita di San Siro.(dal 1' st: inizia con buon piglio, ma ben presto si adegua allo spirito di un Monza poco combattivo e impreciso).: dopo un primo tempo con poche luci, si dimostra freddo dal dischetto per firmare il suo primo gol in campionato con la maglia del Monza. Può e deve crescere ancora.(dal 34’ st: Monza involuto rispetto alla sconfitte di San Siro ed Empoli. Le tante assenze difensive sono senz’altro un alibi, ma questa sera anche sul piano della grinta e del coraggio la sua squadra non è stata all’altezza di altre prestazioni. Qualche scelta individuale non ha convinto.