Napoli-Monza 4-0





Monza





Di Gregorio 6: ancora fiducia per lui a discapito di Cragno. Quando c'è da mettere una pezza lui lo fa, sui gol non può nulla.



Marlon 5: ha il difficile compito di affrontare Kvaratskheli. Con la palla tra i piedi spesso va in difficoltà e rischia più di una volta.



Ranocchia A. 5: difficoltà evidenti contro lo strapotere atletico di Osimhen. Il nigeriano gli scappa via più volte e in occasione del gol del 2-0 viene fuori tutta la differenza di passo. È costretto ad uscire ad inizio ripresa causa infortunio (3' s.t. Antov 5,5: subentrare al Maradona contro un Napoli già in forma non è semplice. Dopo qualche minuto Kvaratkshelia lo mette a sedere e sigla il tris azzurro).



Carboni 5: Lozano è una spina nel fianco anche se inizialmente lo limita. Passano i minuti, il messicano alza i giri del motore e l'ex Cagliari va in affanno. Perde la marcatura su Kim nel finale quando il sudcoreano segna il 4-0.



Birindelli 5,5: l'occasione più pericolosa per il Monza nasce da una sua conclusione. L'avversario, però, è di un altro livello e diventa difficile anche esprimere le proprie qualità.

: La personalità non manca ma oggi i compiti sono prettamente difensivi. Dà una mano in copertura sull'out di destra andando spesso in raddoppio su Kvaratskhelia. Prova ad affacciarsi anche in avanti quando riesce ed è suo il primo dei brianzoli (13' s.t.: l'impatto non è dei migliori, con la gara che comunque aveva già preso la sua strada).: qualche timida iniziativa in cabina di regia per alzare il baricentro ma dura troppo poco. Il filtro davanti la difesa funziona anche poco (38' s.t..).: il Monza ha bisogno della sua qualità in mezzo al campo, dei suoi inserimenti e spunti offensivi, anche contro le squadre di alta classifica. Deve crescere ancora tanto perché è mancato in questo.: manca la spinta sulla sinistra, non spinge praticamente mai dovendo ripiegare sugli inserimenti di Di Lorenzo (1' s.t.: qualcosa in più in quanto a proposizione offensiva rispetto a D'Alessandro. Qualche spunto interessante si è visto).: prova a muoversi, a pungere la difesa del Napoli ma il baricentro della sua squadra è troppo basso e finisce per risentirne.: fino a dieci giorni fa si allenava con gli azzurri. Viene annullato totalmente dai suoi ex compagni. Avrebbe segnato anche il gol dell'1-3 ma commette fallo su Rrahmani (38' s.t.).: il Napoli è nettamente superiore, quindi è una sconfitta che non pesa troppo. Resta però la totale assenza di pericolosità portata nell'area avversaria.