Monza-Empoli 2-0



Di Gregorio 7: dopo il primo tempo da spettatore, inizia la ripresa con due belle parate. Poi prodezza su Haas e solita sicurezza tra i pali.



Izzo 6,5: un’ammonizione all’inizio, poi se la cava nel contenere Gyasi. Sempre pronto a raddoppiare su Caputo (25’ st D’Ambrosio 6 Si arrangia bene con la sua grande esperienza, nel finale esce in barella).



Pablo Marì 6,5: da un suo lancio parte l’azione che porta al gol di Colpani, nessun problema con Caputo, solo un “buco” nel finale.



Caldirola 6,5: anche per lui gara tranquilla e senza problemi, si propone spesso per appoggiare Ciurria.



Birindelli 6: a sorpresa gioca lui a destra, forse per aiutare Izzo contro Gyasi. Fatto sta che spesso va in avanti e sfodera qualche cross in area, non mancano però le sbavature (37’ st Pedro Pereira s.v.).



Pessina 6,5: controlla a vista uno spento Baldanzi e gioca da mediano davanti alla difesa. Sua l’apertura per Ciurria nella bella azione del raddoppio brianzolo.



Gagliardini 7: spesso più alto di Pessina, colpisce una traversa con un gran tiro da fuori area e fa sentire la sua fisicità a centrocampo.



Ciurria 7,5: tocca a lui fare il Carlos e il fante ce la mette tutta, appena può taglia in area oltre a mettere dentro diversi cross pericolosi come quello per il raddoppio di Colpani. E sfiora anche il gol personale.



Colpani 8: sontuoso, corre su tutto il fronte offensivo e si propone sempre. Luperto sulla riga gli nega la gioia del gol, poi si regala la prima doppietta da professionista: gran sinistro sotto la traversa e colpo di testa. Non contento prova a far segnare anche Caprari (43’ st V. Carboni s.v.).

.

Caprari 6,5: inizia bene con qualche spunto di classe, crea pericoli e anche lui sfiora il gol un paio di volte. Deve ritrovare la concretezza (37’ st Vignato sv).



Dany Mota 6: in attesa del nuovo centravanti, il 9 prova a farlo lui. Un paio di colpi di testa e di sponde per i compagni ma punge poco (25’ st Maric 5,5: appena entrato cestina un assist di Caprari ma per sua fortuna era fuorigioco).



All. Palladino 7,5: nel primo tempo il Monza mette alle corde l’Empoli, lo martella da diverse posizioni fino ai due gol di Colpani. Vittoria netta e meritata.