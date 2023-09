Il programma domenicale della quarta giornata di Serie A prevede Monza-Lecce, con fischio d'inizio a partire dalle 15 di domenica 17 settembre 2023 all'U-Power Stadium. Due squadre agli antipodi, nonostante obiettivi comuni, con D'Aversa che ha portato i salentini al terzo posto momentaneo alla vigilia mentre Palladino ha una sola vittoria all'attivo contornate però da due pesanti ko.La diretta tv sarà in co-esclusiva tv su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Colombo cerca posto in attacco, ma Caprari e Mota non mollano il proprio posto. Dualismo Birindelli-Kyriakopoulos in fascia. D'ambrosio recupera ma va in panchina. Krstovic ha recpuerato dal problema in nazionale e sarà al centro dell'attacco con Strefezza e Banda che si giocano una maglia.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.