Monza-Lecce 0-0

Turati 6,5: bravo a non farsi trovare impreparato sul tiro al volo di Krstovic nel primo tempo. Nel finale è insuperabile.D'Ambrosio 6: è attento in fase di copertura (dal 78' Brorsson: sv).Izzo 6: nel primo tempo commette qualche sbavatura, ma nella ripresa è bravo a contenere Krstovic.Carboni 6: difende con ordine.Pereira 6: buoni spunti del portoghese.Bianco 6: decisivo il suo recupero su Pierotti nel secondo tempo.Urbanski 6: recupera bene su Pierotti nel primo tempo ed evita il peggio per i brianzoli (dall'89' Martins: sv)

Kyriakopoulos 6: arriva bene sulla sinistra e mette al centro qualche buon cross.Ciurria 5,5: in attacco non si salva nemmeno lui, poco lucido (dal 65' Zeroli 6: entra bene)Mota 5,5: appare spento e con poca di voglia di mettersi in mostra (dal 65' Caprari 6,5: il suo ingresso dà la scossa al Monza. Falcone gli nega il gol)Ganvoula 5,5: poche idee e molto confuse. Nel primo tempo ha una buona occasione, ma perde l'attimo (dal 78' Keita Baldé: sv).Nesta 6: il suo Monza ci prova con maggior determinazione nella ripresa, ma ancora una volta non trova i tre punti. Male i suoi attaccanti.

Falcone 6,5: vola sul tiro di Caprari. E' una garanzia per il Lecce.Guilbert 6: rimedia all'erroraccio di Coulibaly, copre bene la porta difesa da Falcone (dal 76' Danilo Veiga: sv).Baschirotto 6: in difesa comanda lui.Jean 6: è bravo a recuperare tanti palloni. Nel finale fa partire il contropiede del Lecce, non sfruttato da Krstovic.Gallo 6,5: insieme a Helgason è uno dei migliori dei salentini.Pierret 6: fa il suo a centrocampo e si porta a casa la sufficienza (dal 69' Ramadani 5,5: non entra bene)Coulibaly 5,5: commette un grave errore nel primo tempo che rischia di costare caro ai suoi.

Helgason 6,5: è il più reattivo del Lecce fin dai primi minuti. Sfiora un gran gol su punizione (dall'88' Rebic: sv).Pierotti 6: è pericoloso con i suoi inserimenti nell'area di rigore avversaria (dall'88' N'Dri: sv).Krstovic 5,5: viene servito poco, nel primo tempo impegna Turati con un tiro al volo.Tete Morente 5,5: non è il solito Tete Morente. Impreciso in più occasioni.Giampaolo 6: manda in campo un Lecce che non ha alcuna intenzione di scoprirsi troppo. I suoi hanno diverse occasioni, ma si imbattono in un super Turati.