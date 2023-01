Juranovic, Brekalo, Lazovic... e non solo. La lista dei giocatori per cui il Monza si è informato in questo mercato di gennaio è lunga, come sempre accade con un maestro delle trattative come Adriano Galliani. Tante piste tenute in piedi, anche se, come spiegato dall'amministratore delegato brianzolo, alla fine di nuovi acquisti ne arriveranno "tra zero e uno".



SPRINT LIROLA - Restringendo sempre più la lista dei desideri, gli uomini mercato del Monza hanno deciso di puntare con forza su un cavallo di ritorno per la Serie A: Pol Lirola. Arrivato giovanissimo in Italia, nel settore giovanile della Juventus, il terzino catalano si è poi trasferito a Sassuolo e Fiorentina, prima del passaggio al Marsiglia nel gennaio 2021. La scorsa estate l'Elche ha riportato Lirola in Liga in prestito, ma il club spagnolo ha già dato il suo ok a interrompere a metà stagione l'esperienza del classe '97, per cui ora il Monza sta parlando direttamente con l'OM.



FORMULA E DETTAGLI - Galliani vuole un prestito con diritto di riscatto, senza obblighi, viste le tante operazioni già concluse con questa formula la scorsa estate. Diversa, per ora, la posizione dei francesi che invece spingono per una cessione definitiva: trattativa in piedi, Pol Lirola può presto tornare in Italia.