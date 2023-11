Iniziativa lodevole delche, nella sfida di sabato contro il, indosserà una. Al centro della divisa, al posto dello sponsor Motorola, ci saranno delle frasi pronunciate da donne vittime di violenza. L'intento è sensibilizzare l'opinione pubblica sul temaL'iniziativa è stata realizzata da Motorola in collaborazione con: le oltre 4000 chiamate ricevute dal centralino nazionale antiviolenza nei primi nove mesi del 2023 hanno evidenziato una crescita degli atti di violenza, e anche un abbassamento dell’età delle persone che si rivolgono al servizio (una su quattro ha meno di 29 anni). Sulle maglie del Monza comparirà la frase “”, ma nell’ambito della campagna sono state utilizzate altre testimonianze – sempre in forma di frasi brevi – raccolte dagli operatori di Telefono Rosa. Eccone alcune: “Se è amore, perché fa così male?”, “Mi ripete che sono sua, ma io non sono un oggetto”, “Ho provato a scappare, ma mi ha sempre trovata”, “Sono rimasta con lui, solo per la paura di perdere mio figlio”, “A farmi più male era la vergogna”, “Sei solo una pazza, non ti crederà nessuno”, “Era gentile con tutti, ma a casa era un mostro”, “Per lui non valevo nulla e alla fine ci ho creduto”, “Pensavo fossero amici, perché mi hanno fatto questo?”, “Non mi lega più nulla a lui, solo la paura”. Dopo la gara, le maglie saranno messe all’asta sufino al 25 novembre e il ricavato sarà devoluto a Telefono Rosa per contribuire a sostenere l’importante attività a tutela delle donne.