Monza-Milan: in quota Pioli verso il colpo esterno, Palladino insegue il primo successo contro una 'big'

Dopo la bella vittoria europea contro il Rennes, il Milan è pronto a rituffarsi in Serie A alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in trasferta in campionato. In casa del Monza, infatti, i betting analyst vedono favorito il «2», proposto tra 1,77 e 1,78, per quello che sarebbe il decimo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoneri, una striscia iniziata dal 3-0 di San Siro proprio a danno del Monza, lo scorso 17 dicembre. In questa stagione, la formazione di Raffaelle Palladino non ha ancora trovato i tre punti contro una squadra che occupa la metà alta della classifica: per l’impresa contro il Milan si sale, quindi, tra 4,40 e 4,50 volte la posta; infine, il pareggio oscilla tra 3,65 e 3,85. Il Milan ha segnato tre reti in ciascuna delle ultime tre trasferte; allo stesso tempo, però, il Monza arriva da tre incontri senza subire reti. Ecco, quindi, che c’è sostanziale equilibrio nelle quote tra Over e Under, con il primo leggermente avanti sul secondo, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Il Gol, invece, appare decisamente in vantaggio sul No Gol, a 1,70 contro 2,05. È quindi l’1-1 a prevalere tra i risultati esatti, a 7,25, alla pari con lo 0-1, e seguito dall’1-2, a 8,50. Tra i marcatori sono sempre gli attaccanti del Milan a farla da padrona, con Giroud proposto a 2,50 e Leao a 3, mentre per il Monza spuntano Colombo e Dany Mota a 4,50, con Colpani e Djuric a 5.