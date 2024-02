Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Djuric sfida Jovic, torna Thiaw

Sono state rese note le scelte ufficiali di Raffaele Palladino e di Stefano Pioli per Monza-Milan, derby lombardo che chiude la 25esima giornata di Serie A. I rossoneri cercano i tre punti in casa del tranquillissimo undici brianzolo per operare il sorpasso ai danni della Juventus seconda, tra le fila del Diavolo ci sono diverse novità di formazione. Colombo vuole colpire la squadra proprietaria del suo cartellino ma parte in panchina perché gioca Djuric, Colpani cerca altri gol pesanti da aggiungere alla sua bella stagione, chance per Valentin Carboni sull'esterno dal lato opposto rispetto a Birindelli. Pessina e Gagliardini sono la cerniera dei locali.



Nell'attacco del Milan chance per Okafor, Chukwueze e Jovic; Giroud, Leao e Pulisic riposano in vista della gara di ritorno in Europa League contro il Rennes, battuto 3-0 a San Siro ma comunque degno di considerazione. Panchina anche per Reijnders non al meglio, c'è la soluzione doppio regista Adli-Bennacer dietro a Leao e Loftus-Cheek. Dietro riecco Thiaw con Gabbia, con ai lati Florenzi e Theo Hernandez.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MONZA: Di Gregorio; Izzo, P. Marí, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.



MILAN: Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović.