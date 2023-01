Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo:



"Nel primo tempo non siamo entrati benissimo, mancava l'intensità. L'abbiamo portata nel secondo tempo, cambiando modulo. Nella ripresa abbiamo fatto molto bene, segnando e creando qualche buona occasione".



RIENTRO - "Finalmente sono ritornato in campo dopo un piccolo infortunio, sono pronto per aiutare la squadra".



CONTINUITA' - "Sì, mi manca un po' la continuità e ora speriamo che questo sia stato l'ultimo infortunio".



DA PUNTA - "Sono sempre pronto ad aiutare la squadra, mi trovo bene sia lì che esterno. Mi riesco ad adattare".



GIRO DI BOA A 22 - "Non puoi mai sapere il futuro, non saprei come rispondere. Abbiamo fatto 22 punti e speriamo di farne altrettanti se non di più. Da quando è arrivato mister Palladino tante cose sono cambiate e si è notato sin dalla prima partita. Da lì è stato un altro lavoro, i giocatori sono gli stessi ma il mister ci ha cambiato tanto e siamo felici di averlo con noi".