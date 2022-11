Radja Nainggolan può fare ritorno in Italia. E' lo stesso giocatore a confermarlo in un intervista a Het Nieuwsbald, confermando di aver avuto un colloquio con Adriano Galliani. "Ho incontrato Galliani in Qatar. Mi ha detto che se voglio continuare a giocare senza guadagnare troppo posso chiamarlo. Io non voglio smettere e voglio trovare una soluzione". Nasce dunque l'idea Monza per il centrocampista belga.