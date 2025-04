Monza-Napoli, le pagelle di CM: Raspadori arma Scudetto, McTominay non stupisce più. Caldirola con dignità

AFP via Getty Images

: prova, lui interista, a fare un regalo ai nerazzurri, para su Politano e infonde sicurezza ai suoi ma l'uscita su McTominay che lo scavalca di testa non è perfetta. Peccato, altrimenti sarebbe stata una grandissima prova.: si sta ambientando da braccetto, lui che in teoria sarebbe un quinto di centrocampo. Non sfigura contro l'attacco della seconda in classifica, ma va detto che dalla sua parte c'era Spinazzola al posto di Neres. Entra nell'occasione di Castrovilli nel primo tempo.: commovente su Lukaku, di esperienza e di malizia. Uno dei meno negativi nella stagione del Monza, chiude al massimo delle sue possibilità.

più difficile la sua partita rispetto a chi difende dall'altra parte, dato che a destra il Napoli schiera i titolari. Se la cava niente male.: ordinato e pronto ad attaccare, arriva in area un paio di volte senza trovare il guizzo giusto. Finale di stagione in crescendo. (dal 76': forse una delle sue migliori prestazioni quest'anno, con inserimenti e belle giocate. Va vicinissimo al goal e nella ripresa per poco non si conquista un calcio di rigore. (dall'84': regista prima e mezzala poi, si conferma un centrocampista ben bilanciato con margini di miglioramento interessanti. Meriterebbe una nuova occasione in Serie A, con la Fiorentina o senza. (dall'84'

: dà tutto con la sua corsa, viene ammonito e quindi sostituito ma la sua gara è estremamente apprezzabile ed ordinata. (dal 67': un po' peggio rispetto al collega, il Monza subisce molto anche perché il Napoli si sbilancia): solita spinta sulla sinistra, attento dietro. Una certezza da riconfermare in Serie A in qualche modo.: chiamato a sostituire Keita, risulta utile tra le linee e Nesta lo tiene in campo nella speranza di veder accendere la lampadina. Non è un'annata fortunata, ma la sua prova è sufficiente.

: uno dei migliori nella disastrosa stagione del Monza. Anche oggi ci prova, ma gli servirebbe un'altra punta con cui giocare e Ganvoula non si è dimostrato all'altezza. Petagna poi...: si è appellato alla dignità dei suoi e ha ottenuto una prova dignitosa. Non ha a disposizione il materiale per la salvezza, anche se forse qualcosa di meglio nella stagione poteva essere fatto.: serata più movimentata del previsto, soprattutto nel primo tempo quando il Monza arriva un paio di volte all'occasione. La mira dei brianzoli non è perfetta, non servono suoi interventi particolari.

: Conte gli aveva chiesto goal, non l'ha accontentato. Ma è comunque una buona notizia il suo rientro in campo dopo la squalifica scontata nell'ultima giornata. Certo che quella palla troppo alta per Lukaku poteva evitare un finale di sofferenza...: sfiora il goal di testa su angolo nel primo tempo, poi ha il suo bel da fare per non trasformare il pomeriggio brianzolo in una serata complicata: lo vedi che non gioca mai, ma proprio mai mai. Schierato solo perché altri due difensori sono infortunati, si prende un giallo e se la cava come può, ma con affanno.

: non è uno che spinge tantissimo e infatti non si vede molto in avanti, ma la difesa soffre e la scelta di togliere lui e non Spinazzola per cambiare modulo è emblematica. (dal 64': entra e la cambia lui, con tante iniziative pericolose e il cross buono per McTominay che segna il goal-partita): stavolta il doppio play non funziona come dovrebbe. L'ex Brighton è marcato a uomo anche più di Lobotka e infatti all'intervallo è lui a rimanere negli spogliatoi per far entrare Anguissa. (dal 46' Anguissa 6: l'incursore stavolta lo fa fare a McTominay, ma la sua fisicità è quel che serve in un pomeriggio difficile che poteva complicarsi ancora di più)

: regia sapiente e sgusciante anche nei confronti della pressione a tutto campo del Monza. Nel finale gestisce il pallone da applausi per addormentare la partita e portare a casa i tre punti, ma rischia di rovinare tutto con un pallone giocato male all'ultimo.: ancora in goal, e questa volta è davvero decisivo. Se il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto lo deve al suo guizzo da attaccante vero su cross di Raspadori. E dire che fino a quel momento sembrava in una serata un po' fiacca.: duttile e solerte, ha l'occasione di segnare ma col sinistro non angola bene e Turati gliela para. Ci pensa McTominay, fortunatamente per lui, ad evitargli ogni rimpianto. Per il resto una buona prova per quelli che sono i suoi compiti abituali. (dall'85'

: Caldirola e un altro difensore sistematicamente su di lui, non è semplice ma l'occasione ce l'ha nel primo tempo e la spreca da pochi passi. Nella ripresa è Di Lorenzo che non lo serve al meglio. (dal 79': fuori ruolo per larghi tratti della gara, non sembra in grande condizione e la scelta di Conte di schierare lui e non gli attaccanti di riserva dice molto.: che sofferenza per il suo Napoli dopo le polemiche della vigilia. Ottiene lo stesso i tre punti grazie all'ingresso di Raspadori, ma in questo modo anche con un calendario molto semplice non sarà scontato fare 15 punti nelle ultime 5 partite.