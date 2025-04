AFP via Getty Images

Monza-Napoli, MOVIOLA LIVE: Castrovilli chiede un rigore

Redazione Calciomercato

5 minuti fa



Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Monza-Napoli, anticipo della 33esima giornata di Serie A.



Monza-Napoli alle 18.00



Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Tolfo - Cecconi

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR: Di Bello

AVAR: Ghersini



55' - Akpa Akpro spende il fallo per fermare una ripartenza: ammonito.



54' - Castrovilli chiede un rigore per una lieve trattenuta di Rafa Marin, l'arbitro La Penna lascia giocare e il VAR non interviene.



33' - Mota Carvalho con il gomito alto su Rafa Marin: scatta il giallo.



30' - Rafa Marin ammonito per una trattenuta sulla laterale.