Monza-Napoli è il secondo dei match delle 15 della domenica della 35esima giornata di Serie A. Niente trasferta e quindi probabilmente niente strascichi di festa nella capitale brianzola per i tifosi azzurri, ma Luciano Spalletti non vuole fermare la corsa dei suoi verso un record di punti mai ottenuto nella storia. Dall'altra parte Raffaele Palladino vuole centrare il bonus 8° posto messo dalla proprietà per questo finale di stagione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Monza-Napoli, con calcio d'inizio alle 15 di domenica 14 maggio 2023 all'U-Power Stadium di Monza, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Dani Mota.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.