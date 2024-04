Monza-Napoli, tafferugli tra tifosi a fine gara

45 minuti fa



La sfida di Serie A tra Monza e Napoli, valida per la 31esima giornata e terminata 2-4, non è finita al 90': ci sono infatti stati alcuni tafferugli fuori dallo stadio U Power, nel post partita, quando alcuni tifosi ospiti a bordo di minivan sono passati in una zona solitamente occupata da tifosi di casa.