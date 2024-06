Monza, nasce la squadra femminile: da quale campionato partirà e il campo scelto per le gare casalinghe

. Prosegue il percorso di crescita del Monza che dopo il consolidamento in Serie A ora si allarga anche per quanto riguarda gli altri settori societari. La formazione femminile brianzola partirà dal campionato di Promozione e giocherà presso il "Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello".Questo il comunicato del club che annuncia la nascita ufficiale del Monza femminile: "AC Monza comunica la creazione della Prima Squadra Femminile a partire dalla stagione sportiva 2024/25. Una nuova pagina di storia, che vedrà la formazione biancorossa militare per la prima volta nel campionato di Promozione e disputare le gare casalinghe presso il 'Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello".

Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegatoai canali del club: "Siamo orgogliosi ed entusiasti di dare inizio a questo nuovo ambizioso progetto. L’iscrizione al campionato di Promozione è un ulteriore passo per la nostra crescita, che testimonia le ambizioni della Società e quanto sia importante per noi il calcio femminile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con passione e determinazione, l’unica via da percorrere per raggiungere grandi risultati".