Poche ore dopo la vittoria nell’amichevole internazionale di Lione, il Monza è tornato in campo per un altro test, questa volta al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, dove ha superato 2-1 il GS Arconatese 1926. Ecco la nota ufficiale del club con la cronaca della gara: "Pablo Mari guida da titolare la difesa con la fascia di capitano. Sono gli ospiti a passare per primi con un bel tiro di Siano al 30’. Il pareggio porta la firma di Carboni, che al 44’ si inserisce in area e trova l’angolino con un preciso tocco di punta mancino. Nella ripresa Palladino concede spazio anche ai giocatori rientrati dallo stage con la Nazionale, come Vignato, che al 25’ serve l’assist per il decisivo 2-1 di Gytkjaer".



La prossima amichevole per i biancorossi è fissata per mercoledì 28 dicembre, alle 16.00 contro il Torino all’U-Power Stadium: sarà l’ultimo test prima della sfida di campionato del 4 gennaio a Firenze.