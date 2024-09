Monza, Nesta: "C'è tanto rammarico. Maldini? Neanche lui sa il potenziale che ha"

Getty Images

, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata con ladi Palladino, tecnico di cui ha preso il posto proprio all'inizio di questa stagione. Queste le sue principali dichiarazioni:"Tanto. Eravamo 2-0, nel secondo tempo però abbiamo rinunciato a giocare. Avevamo fatto 3-4 azioni interessanti, nella ripresa abbiamo dato palla a loro: non puoi fare 45 minuti in area e sperare di farcela, non puoi correre dietro agli avversari tutto il tempo. Serviva un secondo tempo diverso"."Non so da cosa è dipeso, ma dobbiamo avere più coraggio nel tener palla e proporre, farlo per più tempo. Qualche minuto in area ci stai alla grande, ma cinquanta...".

"Lo conosco da quando era piccolo... Neanche lui sa il potenziale che ha, ha colpi impressionanti, deve migliorare nella gestione della partita. Se trova la chiave non ha limiti"."La sua sfortuna è che era vicino a me... Io voglio vincere. C'era l'opportunità, dovevamo schiacciare la Fiorentina che era in difficoltà. La colpa è mia e non dei giocatori, ma se l'avversario traballa devi ucciderlo. Calcisticamente parlando. Potevamo fare qualcosa meglio ma per me la crescita c'è stata. In fase offensiva dobbiamo mantenere per più tempo il calcio che vogliamo fare".

"Hanno recuperato giocatori importanti e che ci danno una mano, ma non voglio parlare di chi c'è e chi no. Due aspetti: il primo è che abbiamo preso gol su due calci piazzati e secondo, ribatto, che dobbiamo tener meglio la palla. Però i miei ragazzi sono super, ci tengono e se vanno in difficoltà sta a me proporre cose che li tirino fuori dai guai"."Nelle ultime partite li avevamo difesi molto bene. Oggi ci mancava poco... Ci vuole attenzione, saper sporcare qualche corsa quando partono da dietro"."Volevamo alzare un mediano e tenerne uno più basso per creargli dubbi. In un'azione così abbiamo fatto tre tiri... Il concetto è proporre di più".

"Lo conosco benissimo, ho avuto la fortuna di averlo a Reggio l'anno scorso: è sveglio e sono molto contento di aver avuto l'opportunità di riportarlo con me".